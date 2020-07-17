الاستخدام غير الطبي يؤدي إلى الإدمان
حظرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، تداول 3 أدوية طبية هي (ترامادول، وليريكا، وزاناكس)، مشيرةً إلى أن أي استخدام غير طبي لها يؤدي إلى الإدمان.
وقال الحساب الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر موقع «تويتر»: «يعتبر الترامادول والليريكا والزاناكس من الأدوية الطبية المحظور تداولها بغير وصفة طبية. وأي استخدام غير طبي لها يؤدي إلى الإدمان، وما يسببه ذلك من أضرار ومضاعفات صحية خطيرة».
اقرأ أيضًا:
النيابة العامة: 4 شروط لحفظ التحقيق في قضايا استعمال المخدرات للمرة الأولى
النيابة العامة: شرط يمنع إقامة الدعوى ضد «مدمن المخدرات»
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. لجنة مكافحة المخدرات تحظر تداول 3 أدوية طبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.