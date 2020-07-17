بالأسماء.. لجنة مكافحة المخدرات تحظر تداول 3 أدوية طبية

حظرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، تداول 3 أدوية طبية هي (ترامادول، وليريكا، وزاناكس)، مشيرةً إلى أن أي استخدام غير طبي لها يؤدي إلى الإدمان.

وقال الحساب الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر موقع «تويتر»: «يعتبر الترامادول والليريكا والزاناكس من الأدوية الطبية المحظور تداولها بغير وصفة طبية. وأي استخدام غير طبي لها يؤدي إلى الإدمان، وما يسببه ذلك من أضرار ومضاعفات صحية خطيرة».

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