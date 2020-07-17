«الجمارك السعودية»: 3 مهام رئيسة لغرفة المراقبة المركزية

تعمل على مدار الساعة عبر كاميرات المراقبة الأمنية

كشف الحساب الرسمي للجمارك لسعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن مهام غرفة المراقبة المركزية للمنافذ الجمركية. وقال الحساب إن الغرفة تعمل على مدار الساعة عبر كاميرات المراقبة الأمنية في جميع المنافذ لرصد المخالفات الأمنية والجمركية وتنظيم سير العمل. وأكد أنه حفاظًا على سلامة المواطن وحمايةً للوطن من كل ما يمكن أن يهدد أمنه وممتلكاته، تعمل الجمارك بشكلٍ دائمٍ عبر غرفة المراقبة المركزية على مدار الساعة لتنظيم سير العمل والحدِّ من الأنشطة المخالفة وعمليات التهريب. وعددت المهام كالتالي: Advertisements •تنظيم سير العمل في المنافذ ومراقبة الإجراءات. •الحد من الأنشطة المخالفة وعمليات التهريب عبر المنافذ. •المحافظة على الوطن وسلامة المواطن والمقيم والموظفين ومرتادي المنافذ. اقرأ أيضا: الجمارك تعلق على استيراد مركبات شركات الأجرة العامة: ممنوع

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