وزارة الصحة: 3 عوامل تحسم «فترة التعافي» من كورونا وتحجِّم العدوى

أوضحت وزارة الصحة، أن فترة التعافي للمصاب بفيروس كورونا، وعدم نقله العدوى للآخرين، تختلف من شخص لآخر، وأنها ترجع لثلاثة عوامل.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة- عبر تويتر- أن فترة التعافي تختلف من مصاب لآخر، بناء على عوامل مختلفة منها: الحالة الصحية العامة، ووجود أمراض مزمنة، وشدة الأعراض المصاحبة للعدوى.

وأشارت الوزارة إلى أنه بشكل عام فإن فترة التعافي تستغرق من ١٠ أيام لأسبوعين لحالات الإصابة الخفيفة إلى المتوسطة، وأكثر من ذلك للحالات الشديدة.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، حول المدة اللازمة ليكون المصاب بالفيروس غير معدٍ.

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في السياق ذاته، أوضحت الصحة، أن مدة الحجر الصحي في المنزل للقادمين من خارج المملكة (من غير الممارسين الصحيين)، الذين لم تظهر عليهم أعراض، هي سبعة أيام من تاريخ الوصول.

أما مدة الحجر الصحي للقادمين من الخارج من الممارسين الصحيين، الذين ليس لديهم أعراض، فهي ثلاثة أيام من تاريخ الوصول، مع إجراء فحص PCR في نهاية الحجر للمواطنين والممارسين الصحيين.

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