بسبب «المسكر».. شرطة مكة تضبط شخصين داخل استراحة بجدة

كان بحوزتهما 3452 قارورة مملوءة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على شخصين داخل إحدى الاستراحات بجدة تورطا بحيازة وترويج المسكر. صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على شخصين سعودي وإثيوبي (في العقدين الثالث والرابع من العمر) داخل إحدى الاستراحات. Advertisements جاء ذلك إثر تورطهما بحيازة وترويج المسكر، وضبط بحوزتهما 3452 قارورة مملوءة بالمادة المسكرة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: بالفيديو.. ضبط مرتكب 25 قضية سلب بدراجة نارية في الدمام

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