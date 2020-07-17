السعودية اليوم / 100 مستفيد من خدمات مركز "تأكد" في الجوف



الجوف 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

أكدت صحة الجوف أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في الجوف بلغ ( 100) مستفيد تقريباً، وذلك منذ إطلاقه قبل يومين.

وأوضحت صحة الجوف أن مراكز "تأكد" خصّصتها " الصحة" للذين لايشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة لشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس

// انتهى //

16:14ت م

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الجوف 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأكدت صحة الجوف أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في الجوف بلغ ( 100) مستفيد تقريباً، وذلك منذ إطلاقه قبل يومين.وأوضحت صحة الجوف أن مراكز "تأكد" خصّصتها " الصحة" للذين لايشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة لشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" ، حيث توجد مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستُوجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.// انتهى //16:14ت م0065

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