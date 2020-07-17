السعودية اليوم / سفير المملكة لدى لبنان يستقبل سفير جمهورية مصر العربية



بيروت 26 ذو القعدة 1441 ه‍ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر السفارة في بيروت سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي .

واستعرضا خلال اللقاء مجمل التطورات المحلية والإقليمية، وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

16:14ت م

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