السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تطلق المعسكر التدريبي للابتكار وريادة الأعمال غداً



أبها 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

تطلق جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال غدا المعسكر التدريبي الافتراضي للابتكار وريادة الأعمال الذي يستمر لمدة أسبوع.

وأوضح مدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال الدكتور محمد خماش المغربي أن المعسكر يأتي ضمن مشروع "مبادرون" ، ويمكن التسجيل فيه من خلال الرابط https://t.co/xRVklUCUFxamp=1 ، ويهدف إلى تقديم مفهوم شامل عن ريادة الأعمال من خلال خبرات رواد أعمال بارزين وتقديم نماذج ناجحة في هذا المجال ومناقشة تأسيس المشروعات والتوسع فيها والخطط والإستراتيجيات لذلك، مضيفًا أن المعسكر يستضيف 5 من أبرز رواد الأعمال وأهمّهم في عدة مجالات حيوية.

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15:25ت م

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