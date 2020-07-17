شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في لبنان يبحث المستجدات مع نظيره المصري والان نبدء بالتفاصيل

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري يستقبل سفير جمهورية مصر العربية . وتم خلال اللقاء إستعراض مجمل التطورات المحلية والإقليمية والبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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