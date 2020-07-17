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2020-07-17 وزير الشؤون الإسلامية: تعيين مراقبات بالأقسام النسائية في الجوامع والمساجد متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن تعيين مراقبات للأقسام النسائية في الجوامع والمساجد. وقال آل الشيخ عبر تويتر: “وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تُعنى بالمرأة كما تُعنى بالرجل، ومن أجل هذا حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطًا للمصليات، وحرصًا على المصليات، وتطويرًا للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة والتي تشرف عليها الوزارة”.



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