جازان تسجل 135 حالة كورونا جديدة وتعافي 176

2020-07-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 12 مدينة، حيث سجلت جازان 43 إصابة، وصبيا 31 إصابة، وبيش 29 إصابة، وأبو عريش 19 إصابة، والعيدابي 4 إصابات، والدرب إصابتين، والطوال إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من صامطة، وأحد المسارحة، والعارضة، وفيفاء، والحرث، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 176 حالة شفاء.

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إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 4104 إصابات، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2936 حالة، وبلغ عدد الوفيات 44 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1124 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 245851 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 191161 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2407 حالات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 52283 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2188 حالة.

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