محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت 7 حالات بمحافظة بقعاء و4 بالحائط سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الجمعة، 76 حالة إيجابية بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليصل الإجمالي إلى 3080 حالة. وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 63 حالة في مدينة حائل، و7 حالات في محافظة بقعاء، و 4 حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الشملي.فيروس كورونا الجديد 17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 03:52 PM تضمنت 7 حالات بمحافظة بقعاء و4 بالحائط Advertisements حائل تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا حائل تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الجمعة، 76 حالة إيجابية بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليصل الإجمالي إلى 3080 حالة. وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 63 حالة في مدينة حائل، و7 حالات في محافظة بقعاء، و 4 حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الشملي. الكلمات المفتاحية ، حائل تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

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