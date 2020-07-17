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محمد بن مسعود - الدمام - 17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 03:54 PM
استفادت منها 2.950 أسرةمركز الملك سلمان يوزع 2.950 صندوقًا من التمور على المحتاجين والنازحين من صنعاء إلى مأرب
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 2.950 صندوقًا من التمور على الأسر المحتاجة والنازحة من صنعاء إلى محافظة مأرب، استفادت منها 2.950 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.
، مركز الملك سلمان يوزع 2.950 صندوقًا من التمور على المحتاجين والنازحين من صنعاء إلى مأرب ،
المصدر : الخليج 365
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