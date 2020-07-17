محمد بن مسعود - الدمام - 17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 03:54 PM استفادت منها 2.950 أسرة مركز الملك سلمان يوزع 2.950 صندوقًا من التمور على المحتاجين والنازحين من صنعاء إلى مأرب مركز الملك سلمان يوزع 2.950 صندوقًا من التمور على المحتاجين والنازحين من صنعاء إلى مأرب قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 2.950 صندوقًا من التمور على الأسر المحتاجة والنازحة من صنعاء إلى محافظة مأرب، استفادت منها 2.950 أسرة. Advertisements ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3.000 طن من التمور في اليمن. الكلمات المفتاحية

، مركز الملك سلمان يوزع 2.950 صندوقًا من التمور على المحتاجين والنازحين من صنعاء إلى مأرب ،

المصدر : الخليج 365

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