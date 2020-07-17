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حققت لاعبة المنتخب السعودي لكرة القدم للجامعات نجد فهد، المركز الأول في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية "فيفا 20" .
وجاء تحقيق اللقب العالمي للاعبه السعودية نجد، بعد أن كسبت نظيرتها البرازيلية بتيستا، بنتيجة ثمانية أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع اللاعبتين أمس الخميس .
وتخطت "نجد" في الأدورار الإقصائية، لاعبات من دول جنوب افريقيا ( دور الـ8)، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة (دور نصف النهائي)، قبل بلوغها النهائي أمام البرازيلية بتيستا، وتحقيق اللقب .
نجد فهد تحقق المركز الأول في بطولة جامعات العالم لكرة القدمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-17
حققت لاعبة المنتخب السعودي لكرة القدم للجامعات نجد فهد، المركز الأول في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية "فيفا 20" .
وجاء تحقيق اللقب العالمي للاعبه السعودية نجد، بعد أن كسبت نظيرتها البرازيلية بتيستا، بنتيجة ثمانية أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع اللاعبتين أمس الخميس .
وتخطت "نجد" في الأدورار الإقصائية، لاعبات من دول جنوب افريقيا ( دور الـ8)، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة (دور نصف النهائي)، قبل بلوغها النهائي أمام البرازيلية بتيستا، وتحقيق اللقب .
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
02:50 PM
بعد أن أسقطت نظيرتها البرازيلية.. إنجاز سعودي جديد
حققت لاعبة المنتخب السعودي لكرة القدم للجامعات نجد فهد، المركز الأول في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية "فيفا 20" .
وجاء تحقيق اللقب العالمي للاعبه السعودية نجد، بعد أن كسبت نظيرتها البرازيلية بتيستا، بنتيجة ثمانية أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع اللاعبتين أمس الخميس .
وتخطت "نجد" في الأدورار الإقصائية، لاعبات من دول جنوب افريقيا ( دور الـ8)، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة (دور نصف النهائي)، قبل بلوغها النهائي أمام البرازيلية بتيستا، وتحقيق اللقب .
، نجد فهد تحقق المركز الأول في بطولة جامعات العالم لكرة القدم ،
المصدر : الخليج 365
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