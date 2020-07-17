محمد بن مسعود - الدمام - أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تُعنى بالمرأة كما تُعنى بالرجل. وقال: من أجل ذلك حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصلَّيات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة التي تشرف عليها الوزارة.عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 03:23 PM Advertisements "الشؤون الإسلامية": تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد "الشؤون الإسلامية": تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تُعنى بالمرأة كما تُعنى بالرجل. وقال: من أجل ذلك حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصلَّيات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة التي تشرف عليها الوزارة. الكلمات المفتاحية ، الشؤون الاسلامية : تعيين مراقبات يعملن في الاقسام النسائية في المساجد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الاسلامية : تعيين مراقبات يعملن في الاقسام النسائية في المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.