شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخصين تورطا بحيازة وترويج المسكر في جدة والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على شخصين سعودي وإثيوبي ( في العقدين الثالث والرابع من العمر ) داخل إحدى الاستراحات إثر تورطهما بحيازة و ترويج المسكر، وضبط بحوزتهما ( 3452) قارورة مملوءة بالمادة المسكرة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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