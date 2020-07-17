2020-07-17

كيف تعرف أنه تم اختراق حسابك على تويتر ؟

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

شهد موقع التدوينات القصيرة تويتر، أمس، أكبر اختراق له في تاريخ منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم الاستيلاء على حسابات كبار الشخصيات من كيم كارداشيان إلى إيلون ماسك وبيل جيتس؛ للاحتيال على المتابعين بتحويل عملة البيتكوين الرقمية.

ورغم أن تويتر عاد إلى طبيعته الآن تقريبًا، إلا أن الحادث ألقى بظله على ثقة المستخدمين تجاه المنصة، وقلق البعض من أن يكون حسابهم قد تعرض هو الآخر للاختراق.

فكيف تعرف ما إذا تم اختراق حساب تويتر الخاص بك؟

وبحسب موقع ذا صن البريطاني، فإن هناك بعض العلامات التي تخبرك بحدوث اختراق لحسابك وأبرزها والأكثر وضوحًا هي أنه تم حظر دخولك إلى الحساب، ما يعني أنه لا يمكنك الوصول إلى حسابك على أي جهاز قمت بتسجيل الدخول فيه مهما حاولت.

وتتضمن العلامات الأخرى ملاحظة الرسائل المباشرة التي لم ترسلها أو التغريدات التي لم تكتبها على حسابك، أو متابعة أشخاص لم تتابعهم.

وقد يرسل إليك موقع تويتر رسائل بريد إلكتروني تخبرك أنه ربما تم اختراق حسابك أو تم إجراء تغييرات على معلوماتك الشخصية.

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ماذا تفعل إذا تم اختراق تويتر الخاص بك؟

1- أول خطوة تحتاج إليها هي الاتصال بالدعم الرسمي من تويتر وإخبارهم بما حدث.

2- إذا استعدت حسابك، يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور.

3- إذا كنت تستخدم كلمة المرور هذه لأي حسابات أخرى، فيجب تغييرها أيضًا.

4- يجب عليك إلغاء الوصول إلى أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

ويُذكر أن الهاكرز كانوا قد تمكنوا من سرقة ما يقرب من 120 ألف دولار من المستخدمين الذين وقعوا في الفخ؛ لأن عملية الخداع كانت قادمة من حسابات موثوق بها.

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