مرشح السعودية لرئاسة التجارة العالمية: أنا مع تمكين النساء في المناصب القيادية

2020-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مرشح المملكة لرئاسة منظمة التجارة العالمية، محمد التويجري، أنه مع تمكين النساء من تولي المناصب القيادية.

واستعرض التويجري في كلمته اليوم رؤيته لإصلاح المنظمة العالمية مشيرًا إلى أنه يجب تحديد الأهداف، وما هي الإصلاحات اللازمة للنهوض بالتجارة العالمية.

وقال التويجري: ندعم تمكين المرأة وسيكون لها دور مهم في تطوير المنظمة، مضيفًا: لديّ رؤية مستقبلية لعمل المنظمة من واقع خبرتي الطويلة.

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وتابع مرشح المملكة: سنعمل على تحسين آلية المفاوضات في المنظمة دون تأخير.

ولفت إلى أن مشاكل منظمة التجارة العالمية تتعلق بإجراءات التفاوض وحل النزاعات، مشيرًا إلى أن العالم يجب ألا يركز على الخلافات، بل على النجاحات موضحًا أن مستقبل العالم بعد كورونا سيكون غامضًا.

وكان وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان نوه بترشيح المملكة العربية السعودية للمستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

بدوره أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن ترشيح المملكة لمعالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية يُعد خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد الخلافات التجارية مؤخرًا والتي تفاقمت مع تداعيات جائحة كورونا.

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