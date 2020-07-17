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ضبط شخصين تورطا ببيع شرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

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2020-07-17

ضبط شخصين تورطا ببيع شرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

بحوزتهما 5244 شريحة و14 هاتفًا محمولًا ومبالغ مالية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت شرطة الرياض في القبض على شخصين تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

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وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (وافدينِ من الجنسية البنجلادشية في العقد الرابع من العمر)، لثبوت تورطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذينِ من متجرٍ لبيع ألعاب الأطفال بحي البطحاء في الرياض مقرًا لذلك.

وأفاد أنه ضبط بحوزتهما (5244) شريحة و(3) أجهزة لإعادة الشحن، و (14) هاتفًا محمولًا ومبالغ مالية، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.



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