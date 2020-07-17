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مواطنون ينعون الفنان سعد التمامي منولوجست المسؤولية الاجتماعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
استذكر العديد من المواطنين الفنان سعد التمامي الذي وافته المنية في الرياض، مؤكدين أنه كان عاشقًا للتراب الوطني، وقدم العديد من الأدوار التي تحمل رسائل هادفة.
الممثل والكاتب عبدالعزيز المبدل قال: انتقل إلى رحمة الله سعد التمامي بعد أن خدم وطنه ومجتمعه عدة عقود، أحبّه الناس كثيرًا، وكان ما يقدمه – رحمه الله – نصائح في قوالب جميلة ومقبولة ومحببة، مع رفيق دربه عبدالعزيز الهزاع رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وعزاؤنا لأهله وأقاربه ومحبيه.
أما منصور العساف فقال: بوفاة سعد التمامي، فقدنا سجلًا من ذكريات المجتمع في الستينيات والسبعينيات، فقد مثّل مع رفيق دربه عبدالعزيز الهزاع مدرسة في فنون النقد الساخر و “منولوجست” المسؤولية الاجتماعية، في الرياض القديمة كان الأطفال يرددون أمام مدارس محو الأمية “شفت الخالة وأعجبتني في مشيتها”
بدورها قالت غادة العميقان: لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مُسمى.. اللهم ارحم واغفر واعف عن سعد التمامي وأسكنه فسيح جناته واجعل ما أصابه تكفيرًا ورفعة له وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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