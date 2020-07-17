السعودية | الفلكلور الشعبي يزين "معرض العسل" ضمن "صيف رجال ألمع"

شكرا لقرائتكم الفلكلور الشعبي يزين "معرض العسل" ضمن "صيف رجال ألمع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نظمت بلدية رجال ألمع، في منطقة عسير السعودية معرضاً للعسل على مسرح القرية التراثية بالتعاون مع "جمعية النحالين" في المحافظة. ورافقت هذا المعرض، الذي يأتي ضمن مهرجان "صيف رجال ألمع"، بعض عروض الفلكلور الشعبي.

وقد شهد المعرض حضورا لافتا من المهتمين والراغبين في الحصول على أجود أنواع العسل الجنوبي، والاستمتاع بالبرامج المصاحبة للمعرض.

وأظهر الزوار التزاماً بالإجراءات الوقائية الخاصة بكورونا، بعد أن قامت اللجنة المنظمة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة.

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واشتمل معرض العسل على فقرات للتعريف بأنواع العسل وفوائده الطبية والغذائية والاقتصادية، إضافة للإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بتربية النحل وإنتاج العسل.

وتم تقديم عدد من عروض الفلكلور الشعبي الخاص بمحافظة رجال ألمع ومنطقة عسير بصفة عامة، خاصةً الرقصات الشعبية الشهيرة.

كما جذب معرض الصور الفوتوغرافية والفنانين التشكيليين أنظار زوار معرض العسل.