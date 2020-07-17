السعودية | السعودية: 2613 إصابة بكورونا و3539 حالات شفاء

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شكرا لقرائتكم السعودية: 2613 إصابة بكورونا و3539 حالات شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 2613 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 245851.
وقد وصل عدد الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية في السعودية إلى أكثر من مليوني فحص.
كما تم تسجيل 3539 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 191161 .
في المقابل تم تسجيل 37 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 2407 .
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