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السعودية | السعودية: 2613 إصابة بكورونا و3539 حالات شفاء

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 2613 إصابة جديدة بفيروس .

مصلون يضعون الكمامات للوقياة من كورونا في جدة مصلون يضعون الكمامات للوقياة من كورونا في جدة

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 245851.

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وقد وصل عدد الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية في السعودية إلى أكثر من مليوني فحص.

كما تم تسجيل 3539 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 191161 .

فحص للحرارة وكمامات قبل الدخول لإحدى سينمات جدة فحص للحرارة وكمامات قبل الدخول لإحدى سينمات جدة

في المقابل تم تسجيل 37 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 2407 .

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