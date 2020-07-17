، السودان: استهداف الحوثيين للمدنيين يهدف إلى عرقلة الحل السياسي في اليمن ،

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أكّد السودان تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها.
وجدّدت "الخارجية" السودانية، في بيان صادر اليوم، استنكارها القصف الذي تعرّضت له المملكة العربية السعودية من طرف الميليشيات الحوثية في اليمن يوم 13 يوليو الجاري.
وأضاف البيان، أنه وضح جلياً أن الهدف من تواتر استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن، هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة والمبعوث الأممي لليمن لتحريك العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل.
وطالب السودان بالوقف الفوري لهذه التصرفات العدائية ودعوة جميع الأطراف للعودة إلى المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل.المملكة العربية السعودية السودان
السودان: استهداف الحوثيين للمدنيين يهدف إلى عرقلة الحل السياسي في اليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-17
أكّد السودان تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها.
وجدّدت "الخارجية" السودانية، في بيان صادر اليوم، استنكارها القصف الذي تعرّضت له المملكة العربية السعودية من طرف الميليشيات الحوثية في اليمن يوم 13 يوليو الجاري.
وأضاف البيان، أنه وضح جلياً أن الهدف من تواتر استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن، هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة والمبعوث الأممي لليمن لتحريك العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل.
وطالب السودان بالوقف الفوري لهذه التصرفات العدائية ودعوة جميع الأطراف للعودة إلى المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل.
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
01:28 PM
أكّد تضامنه مع المملكة وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها
أكّد السودان تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها.
وجدّدت "الخارجية" السودانية، في بيان صادر اليوم، استنكارها القصف الذي تعرّضت له المملكة العربية السعودية من طرف الميليشيات الحوثية في اليمن يوم 13 يوليو الجاري.
وأضاف البيان، أنه وضح جلياً أن الهدف من تواتر استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن، هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة والمبعوث الأممي لليمن لتحريك العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل.
وطالب السودان بالوقف الفوري لهذه التصرفات العدائية ودعوة جميع الأطراف للعودة إلى المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل.
، السودان: استهداف الحوثيين للمدنيين يهدف إلى عرقلة الحل السياسي في اليمن ،
المصدر : الخليج 365
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