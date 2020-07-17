محمد بن مسعود - الدمام - القبض عليهما داخل إحدى الاستراحات في جدة صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على شخصَيْن سعودي وإثيوبي "في العقدين الثالث والرابع من العمر" داخل إحدى الاستراحات. وأشار المتحدث إلى تورُّطهما في حيازة المسكر وترويجه، وضبطت بحوزتهما 3452 قارورة مملوءة بالمادة المسكرة. وتم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية 17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 02:02 PM القبض عليهما داخل إحدى الاستراحات في جدة Advertisements شرطة مكة تطيح بشخصَيْن تورّطا في حيازة المسكر وترويجه شرطة مكة تطيح بشخصَيْن تورّطا في حيازة المسكر وترويجه صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على شخصَيْن سعودي وإثيوبي "في العقدين الثالث والرابع من العمر" داخل إحدى الاستراحات. وأشار المتحدث إلى تورُّطهما في حيازة المسكر وترويجه، وضبطت بحوزتهما 3452 قارورة مملوءة بالمادة المسكرة. وتم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة مكة تطيح بشخصَيْن تورّطا في حيازة المسكر وترويجه ،

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