محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات 64.193.. وعدد المتعافين 41.450 سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1619 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 64.193 إصابة. وبلغ إجمالي الوفيات 298 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 41.450 حالة.سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد 17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 02:19 PM Advertisements إجمالي الحالات 64.193.. وعدد المتعافين 41.450 سلطنة عُمان تسجل 1619 إصابة جديدة بـ"كورونا" سلطنة عُمان تسجل 1619 إصابة جديدة بـ"كورونا" سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1619 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 64.193 إصابة. وبلغ إجمالي الوفيات 298 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 41.450 حالة. الكلمات المفتاحية ، سلطنة عُمان تسجل 1619 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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