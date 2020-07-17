محمد بن مسعود - الدمام - عدد الضحايا بلغ 25602 وفاة تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند، الجمعة، مليون إصابة، فيما تضاعف السلطات المحلية القيود الصحية وتدابير الحجر المنزلي سعياً لاحتواء تفشي الوباء. وأحصت الهند، الجمعة، 1.003.832 إصابة مؤكدة و25602 وفاة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة. وتشير الحصيلة الرسمية إلى رصد نحو 35 ألف إصابة جديدة و700 وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني.الهند فيروس كورونا الجديد الهند: أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-17 تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند، الجمعة، مليون إصابة، فيما تضاعف السلطات المحلية القيود الصحية وتدابير الحجر المنزلي سعياً لاحتواء تفشي الوباء. وأحصت الهند، الجمعة، 1.003.832 إصابة مؤكدة و25602 وفاة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة. Advertisements وتشير الحصيلة الرسمية إلى رصد نحو 35 ألف إصابة جديدة و700 وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني. 17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 01:55 PM عدد الضحايا بلغ 25602 وفاة عدد الضحايا بلغ 25602 وفاة تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند، الجمعة، مليون إصابة، فيما تضاعف السلطات المحلية القيود الصحية وتدابير الحجر المنزلي سعياً لاحتواء تفشي الوباء. وأحصت الهند، الجمعة، 1.003.832 إصابة مؤكدة و25602 وفاة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة. وتشير الحصيلة الرسمية إلى رصد نحو 35 ألف إصابة جديدة و700 وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني. ، الهند: أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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