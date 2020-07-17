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تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البيرو، الخميس، عتبة الـ 340 ألف إصابة، لكن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا؛ استبعد العودة إلى تدابير الحجر الصحي التي رُفعت مطلع يوليو الجاري.
وأعلنت وزارة الصحة البيروفية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل الخميس إلى 341586 إصابة، بينها 3862 إصابة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية منذ ثلاثة أسابيع.
أما عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، فقد بلغ لغاية الخميس 12615 وفاة، بينها 198 حالة وفاة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية منذ شهر.البيرو فيروس كورونا الجديد
البيرو تتخطى عتبة 340 ألف إصابة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-17
تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البيرو، الخميس، عتبة الـ 340 ألف إصابة، لكن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا؛ استبعد العودة إلى تدابير الحجر الصحي التي رُفعت مطلع يوليو الجاري.
وأعلنت وزارة الصحة البيروفية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل الخميس إلى 341586 إصابة، بينها 3862 إصابة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية منذ ثلاثة أسابيع.
أما عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، فقد بلغ لغاية الخميس 12615 وفاة، بينها 198 حالة وفاة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية منذ شهر.
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
01:51 PM
سجلت 3862 إصابة خلال الأربع والعشرين الأخيرة
تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البيرو، الخميس، عتبة الـ 340 ألف إصابة، لكن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا؛ استبعد العودة إلى تدابير الحجر الصحي التي رُفعت مطلع يوليو الجاري.
وأعلنت وزارة الصحة البيروفية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل الخميس إلى 341586 إصابة، بينها 3862 إصابة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية منذ ثلاثة أسابيع.
أما عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، فقد بلغ لغاية الخميس 12615 وفاة، بينها 198 حالة وفاة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية منذ شهر.
، البيرو تتخطى عتبة 340 ألف إصابة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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