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تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية 60 إصابة، اليوم، بسبب زيادة حادة في الإصابات الوافدة من الخارج.
وأعلنت سلطات الصحة العامة، اليوم، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 13 ألفاً و672 إصابة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن من بين الـ 60 حالة، كانت 39 حالة وافدة من الخارج وهذا أعلى من عدد الحالات المحلية الجديدة التي بلغت 21 حالة.
من ناحية أخرى، تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتيْن خلال أمس؛ ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 293 شخصاً.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية: تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-17
تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية 60 إصابة، اليوم، بسبب زيادة حادة في الإصابات الوافدة من الخارج.
وأعلنت سلطات الصحة العامة، اليوم، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 13 ألفاً و672 إصابة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن من بين الـ 60 حالة، كانت 39 حالة وافدة من الخارج وهذا أعلى من عدد الحالات المحلية الجديدة التي بلغت 21 حالة.
من ناحية أخرى، تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتيْن خلال أمس؛ ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 293 شخصاً.
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
01:45 PM
زيادة حادة في الإصابات الوافدة من الخارج
تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية 60 إصابة، اليوم، بسبب زيادة حادة في الإصابات الوافدة من الخارج.
وأعلنت سلطات الصحة العامة، اليوم، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 13 ألفاً و672 إصابة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن من بين الـ 60 حالة، كانت 39 حالة وافدة من الخارج وهذا أعلى من عدد الحالات المحلية الجديدة التي بلغت 21 حالة.
من ناحية أخرى، تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتيْن خلال أمس؛ ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 293 شخصاً.
، كوريا الجنوبية: تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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