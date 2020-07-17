شكرا لمتابعة خبر عن «آل الشيخ»: تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية بالمساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الجمعة تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية بالمساجد .
وقال "آل الشيخ " في حسابه الرسمي عير "تويتر " : وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعنى بالمرأة كما تعنى بالرجل .
وأضاف : من أجل ذا حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصلٌَيات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الانشطة الخاصة بالمرأة والتي تشرف عليها الوزارة .
واهتمت وزارة الشؤون الإسلامية بالعمل الدعوي النسائي والذي تدعو له الشريعة الإسلامية لزيادة تفقه المرأة في دينها وإحطاتها بأحكام الدين في مختلف جوانب الحياة .
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