شكرا لمتابعة خبر عن «آل الشيخ»: تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية بالمساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الجمعة تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية بالمساجد .

وقال "آل الشيخ " في حسابه الرسمي عير "تويتر " : وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعنى بالمرأة كما تعنى بالرجل .

وأضاف : من أجل ذا حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصلٌَيات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الانشطة الخاصة بالمرأة والتي تشرف عليها الوزارة .

واهتمت وزارة الشؤون الإسلامية بالعمل الدعوي النسائي والذي تدعو له الشريعة الإسلامية لزيادة تفقه المرأة في دينها وإحطاتها بأحكام الدين في مختلف جوانب الحياة .