شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح طريقة التعامل مع التواريخ المغلوطة على منصة «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المديرية العامة للجوازات طريقة التعامل مع التواريخ المغلوطة التي تظهر على منصة أبشر للمستفيدين . كشفت المديرية العامة للجوازات طريقة التعامل مع التواريخ المغلوطة التي تظهر على منصة أبشر للمستفيدين . وأكدت انه يجب تصوير الملاحظة وإرسالها من خلال خدمة الرسائل والطلبات المتاحة في منصة أبشر . جاء ذلك رداً على تساؤل مستفيد أكد ظهور تاريخ الإصدار في ابشر عام 1987 وهو في الأصل اصدار 2015 دون قبول تمديد الجواز .

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