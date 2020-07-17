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حساب المواطن يوضح مدى اشتراط تحديث البيانات حال ضياع البطاقة البنكية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة انه لا يلزم تحديث البيانات او تغيير الحساب البنكي في حال ضياع البطاقة البنكية واستخراج اخرى بديلة .

وأكد حساب المواطن أنه سيتم إيداع الدعم حال كان المستفيد مستحق على حسابه البنكي المسجل في البرنامج ولا حاجة لأي تعديلات.

جاء ذلك رداً على مستفيد تساءل حول مدى ضرورة تحديث البيانات بعد ضياع البطاقة البنكية واستخراجه اخرى بديلة .

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