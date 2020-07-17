شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. صحراء العلا تحتضن 6 أعمال إبداعية مذهلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أضافت الأعمال الفنية الجديدة بصحراء العلا المزيد من السحر والطابع الفني على المنطقة ودمج جمال الطبيعة مع جمال الفن البشري .

واستطاع بعض الشباب التعبير عن الرؤى لفنية المختلفة بأعمال إبداعية منها العمل الفني " "ياترى هل تراني ؟ " للفنانة " منال الضويان " وهي عبارة عن تراكيب من أنسجة " الترامبولين " في شكل يشبه البرك المائية مع إضاءة تفاعلية .

كما ضمت لوحة ممر " أما قبل " للفنان " ناصر السالم " ليجسد تشابك الماضي مع المستقبل ، ومنحوتة " سراب " للفنان " آل السيد " وهي تجميع لحروف أبيات شعرية من قصيدة للشاعر " جمال بثينة " .

ومن بين الأعمال " خلخال علياء " للفنانة شيرين جرجس ومستوحى من خلخال ورثته عن والدتها وتعبر به كرمز للوحدة والقوة ، بجانب لوحة " ممر مختصر " للفنان راشد الشعشعي " و " وميض من الماضي " وتمتد على مسافة 80 متر في شكل نهر مضئ ، وجميعها يحمل معاني فنيه عميقة .

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