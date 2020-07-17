شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يروي كيفية تحرير الحرم المكي من جماعة جهيمان عام 1400هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السابق، بعض التفاصيل المتعلقة بكيفية تحرير الحرم المكي من جماعة جهيمان عام 1400هـ.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج الصندوق الأسود، أن المهاجمون اختبئوا داخل الأقبية التى استخدمها الحجاج للاختلاء، الأمر الذى جعل من الصعب على الأجهزة الأمنية الوصول إليهم.

وأضاف أنه تم الاستعانة بالاستخبارات لفرنسية من أجل توفير غازات تشل حركة المهاجمين، لافتا إلى أن قوات الاستخبارات في المملكة تم تدريبها على استخدام هذا الغاز من قبل 3 ضباط فرنسيين.