شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطن يبادر بتلطيف الأجواء على المشيعين بمقبرة النسيم بطريقة مبتكرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في موقف إنساني نبيل ، بادر أحد المواطنين بتلطيف الأجواء على مشيعي لجنائز بمقبرة النسيم ، وذلك بإستخدام مراوح كبيرة برزاز الماء .

وقام الرجل الذي لم يتسنى معرفة أسمه بوضع 8 مراوح كبيرة على سيارة "دينا " في مكان الصلاة على الموتى قبل إتمام عملية الدفن .

كما أظهرت صور نشرها " سامي اليوسف " قوارير ماء باردة للتخفيف من معاناة المشيعين ، وكتب على السيارة الدعاء القرآني الجليل : رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ .