الطب الشرعي يكشف معلومات خطيرة في حادثة مقتل شاب وشقيقاته في الأحساء

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):كشفت المعاينة الأولية للطب الشرعي عن معلومات جديدة حول حادثة الأحساء الصادمة التي راح ضحيتها اربع فتيات وشاب مساء الأربعاء .
وأكد الطب الشرعي أن الفتيات قُتلن نحراً بالسكين بينما كان أخيهن مشنوق وتتراوح اعمارهم بين 14 و19 سنة .
ولم يلاحظ الطب الشرعي أي آثار ضرب على جسد الضحايا ، بينما كانت الدماء في مكان واحد مما يشير إلى عدم نقل الجثث لمكان آخر ، كما كانت الجثث متقاربة بما يدل إلى عدم محاولة الهرب ، وفقاً لـ " العربية ".
وأكدت شرطة الشرقية ان هناك شبهة جنائية في الحادثة التي شهدتها قرية الشعبة وان التحقيق جاري لكشف ملابسات القضية التي هزت المجتمع .
وكشف جار الأسرة ان الجهات الأمنية لا زالت متواجدة في الموقع ، وطالب بعدم ترويج شائعات حول عائلة المجني عليهم التي تعاني من حالة يُرثى لها .
كما أشار إلى أنه يوم الحادثة ترك الوالدان 5 من الأبناء واصطحبا 5 لكنهما لم يكن يعلما المصير الذي ينتظرهم .
وكان والد الضحايا قد اكتشف الحادث الأليم حين اقتحم المنزل من السطح حيث كان الباب مغلق ولم يفتح او يرد احد .
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