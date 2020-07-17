شكرا لمتابعة خبر عن جمال أبواب توسعة الملك فهد بالمسجد النبوي تخطف الانظار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

لفتت أبواب توسعة الملك فهد في المسجد النبوي بجمالها الأنظار، لكل من يدخل ساحات المسجد، والتي صنعت بأعلى المواصفات العالمية والفنية، والتي تمثل هوية خاصة للمسجد النبوي الشريف، حيث وضع لتوسعة الملك فهد السبعة مداخل واسعة، ثلاثة منها في الجهة الشمالية، واثنان في كل من الشرقية والغربية، وفي كل مدخل سبعة أبواب، اثنان منها متباعدان، بينها خمسة أبواب.

وأوضحت التقارير بأن عرض الباب الواحد يبلغ 3 أمتار، وارتفاعه 6 أمتار، وسماكته أكثر من 13 سنتميترا، فيما يبلغ وزن الباب الواحد طنا وربعا، ويمكن فتح وإغلاق الباب بيد واحدة لما تمثله المكرة الخاصة بالباب من مرونة في عملية الفتح والإغلاق.

وصنعت الأبواب بأكثر من 1600 متر مكعب من خشب "الساج"، ويستهلك الباب الواحد أكثر من 1500 قطعة مذهبة منقوشة تم جمعها في قالب دائري تحتوي على اسم "محمد رسول الله"، وتقوم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال إدارتها المعنية بوضع خطة خاصة بعملية الاهتمام والعناية بالأبواب ببرامج دورية تحرص من خلالها على نظافة وصيانة الأبواب وفق أعلى المعايير المتبعة لمثل هذه البرامج.