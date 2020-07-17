شكرا لمتابعة خبر عن إعادة شارع حراء جدة بـ «اتجاهين» قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): بدأت امانة محافظة جدة إعادة شارع حراء " اتجاهين " كماكان قبل 15 عام بدلاً من الإتجاه الواحد . بدأت امانة محافظة جدة إعادة شارع حراء " اتجاهين " كماكان قبل 15 عام بدلاً من الإتجاه الواحد . وأكد المتحدث باسم امانة جدة " محمد البقمي" ان اي تعديل في مسارات الطرق يكون بناءً على دراسات مرورية . وأشار ان التوصيات المرورية تؤكد الحاجة للعودة للمسار الأول بحيث يكون الشارع اتجاهين بما يتلائم مع التغييرات المرورية وبناء الجسور والمحاور وغيره من التغييرات التي لحقت بجدة خلال تلك السنوات .

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