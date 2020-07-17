جامعة الملك خالد تطلق المعسكر التدريبي الافتراضي للابتكار وريادة الأعمال

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الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى): تطلق فرع جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال يوم السبت 27 ذي القعدة الجاري المعسكر التدريبي الافتراضي للابتكار وريادة الأعمال والذي يستمر لمدة أسبوع. تطلق فرع جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال يوم السبت 27 ذي القعدة الجاري المعسكر التدريبي الافتراضي للابتكار وريادة الأعمال والذي يستمر لمدة أسبوع. وأوضح مدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال الدكتور محمد خماش المغربي أن المعسكر يأتي ضمن مشروع "مبادرون" ويمكن التسجيل فيه من خلال الرابط https://t.co/xRVklUCUFx?amp=1 ويهدف إلى تقديم مفهوم شامل عن ريادة الأعمال من خلال خبرات رواد أعمال بارزين وتقديم نماذج ناجحة في هذا المجال ومناقشة تأسيس المشاريع والتوسع فيها والخطط والاستراتيجيات لذلك مضيفًا أن المعسكر يستضيف 5 من أبرز وأهم رواد الأعمال في عدة مجالات حيوية.

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