شكرا لمتابعة خبر عن وزير التربية والتعليم الأردني يلتقي سفير المملكة لدى الأردن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

استقبل وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور تيسير النعيمي في مكتبه يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/١٦، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات التعليمية والتربوية.

وعرض الوزير الأردني خلال اللقاء خطط الوزارة وبرامجها التطويرية، مشيداً بعمق العلاقة القائمة بين بين البلدين الشقيقين.

من جهته، أشاد السفير السديري بالمستوى المتميز الذي وصل إليه النظام التعليمي الأردني والانجازات التطويرية التي حققها في جميع المجالات التربوية والتعليمية.