شكرا لمتابعة خبر عن اختتام فعاليات المعسكر الكشفي التطوعي بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

اختتم قسم النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أمس فعاليات المعسكر الكشفي التطوعي للبنين والبنات للعام الجاري ،والذي نُفذ في حديقة ممشى الروضة بأبها ضمن مبادرة حسن الوفادة في نسختها الثانية .

و بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من الفعالية أكثر من ١٣٠ ألف مستفيد ومستفيدة وجرى تنفيذ ٤٥ فعالية توزعت على مشاركات تطوعية وكشفية وبيئية وسلامة مرورية ومحاضرات طبية، وسط مشاركة فاعلة من عدد من المرشدات والقائدات الكشفيات والقادة الكشفيين .

وثمن قسم النشاط الطلابي جهود إدارات النشاط الطلاب للبنين والبنات ، و العلاقات العامة وخدمة المستفيدين ، وخدمات الطلاب ، والخدمات ، والإعلام والاتصال ، والمركز الكشفي ، وبيت الطالب ، وقسم النشاط الكشفي والعديد من الإدارات والأقسام بالإدارة ، في إنجاح فعاليات وبرامج المعسكر .

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