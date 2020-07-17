الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي تعلن وظائف إدارية و تقنية

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تعلن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح توفر وظائف إدارية وتقنية للرجال والنساء في مقرها بمدينة (الرياض) حسب المسميات والشروط التالية:

1- مهندس شبكات (Network Engineer)

المتطلبات:

– بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب، هندسة شبكات) أو ما يعادلهم.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في صيانة ودعم البنية التحتية للشبكات.

– شهادات مهنية من سيسكو (CCNA R&S, CCNP R&S CCNP Datacenter).

– مهارات في أدوات تصميم الشبكات مثل (Visio)

– إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

– إجادة الغة الإنجليزية.

2- أخصائي اقتصاد (Economic Specialist)

المتطلبات:

– ماجستير (اقتصاد، مالية، السياسة المالية) أو ما يعادلهم.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الاقتصاد ومنهجيات البحث.

– القدرة على إدارة المشاريع المعقدة مع الاهتمام بالتفاصيل.

– مهارات كمية قوية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام برامج الأوفيس وغيرها (Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat)

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نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصناعي المعروفة اختصاراً بإسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1441/11/25هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2CzSj0v

