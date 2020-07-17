المرور تحدِّد آلية تجديد استمارة السيارة للمواطنين في الخارج

أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة آلية تجديد استمارة السيارة للمواطنين المقيمين خارج السعودية عبر أبشر.

وأكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي أن بإمكان المقيمين خارج المملكة ممن يرغبون في تجديد استمارة السيارة تفويض من يرغبون لإجراء الفحص الدوري للمركبة ومن ثم تجديد رخصة سيرها عبر منصة أبشر.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين عبر الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور: «لم أستطع تجديد الاستمارة بسبب إقامتي خارج السعودية ونظام أبشر يطلب الفحص كشرط لتجديد الاستمارة فما هو الحل ؟».

فيما أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط تجديد استمارة السيارة، إذ يجب أن يكون تأمينها ساري الصلاحية، وإجراء الفحص الدوري وسداد رسوم تجديد الاستمارة وكذلك رسوم التأخير في حالة التطويف، وعن كل سنة تأخير 100 ريال، والتأكد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.

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خطوات تجديد استمارة السيارة عبر أبشر

ووفقًا للإدارة العامة للمرور فإنه يمكن تجديد استمارة السيارة بعد الفحص الدوري من خلال الدخول على منصة أبشر ثم اختيار «أبشر أفراد»، وإدخال بيانات الدخول بالإضافة إلى الرمز المرئي ثم الضغط على تسجيل الدخول، ثم إدخال الكود المرسل على جوال الشخص في الخطوة التالية ثم الدخول، ومن «خدمات المركبات» اضغط على «خدمات»، سيظهر «تجديد رخصة السير»، ومن ثم تظهر صفحة بها تفاصيل السيارات الخاصة بك، حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة»، وفقا للإدارة العامة للمرور.

بعد التأكد، وافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط على «تجديد الاستمارة» وستظهر لك رسالة: «تم تجديد الاستمارة بنجاح»، والاستلام يكون عبر البريد السعودي أو من أي مكاتب المرور، ويجب أن يتم الاستلام في خلال 7 أيام وإلا سيتم فرض غرامة قدرها 100 ريال، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

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