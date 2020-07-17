بالفيديو.. «السبر» عن حكم توكيل شراء وذبح وتوزيع الأضحية: لا بأس

خوفًا من عدوى كورونا وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية
أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد السبر، حكم التوكيل في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال الدكتور السبر خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»: إن الإنسان يؤدي هذه العبادة سواء قام بها بنفسه أو كلف بها غيره.
وتابع الدكتور السبر: لا بأس في ذلك، وله أن يوكل غيره في شراء وذبح وتوزيع الأضحية، سواء كان في فترة انتشار كورونا أو غيرها.
وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود إلى أن الاحتياط في زمن فيروس كورونا أفضل للإنسان.
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