الشرطة أكدت وجود شبهة جنائية في القضية
كشف الطب الشرعي عن ملابسات بشأن «جريمة الأحساء»، التي راح ضحيتها 4 فتيات نحرًا بالسكين وشنق أخيهن مساء الأربعاء؛ حيث لم يُلاحَظ أي آثار ضرب جسيمة على أجساد الضحايا، وكانت الدماء في موقع واحد على سطح المنزل؛ ما يشير إلى عدم نقل الجثث من موقع إلى آخر.
كما كانت الجثث متقاربة، في مؤشر على عدم محاولة أي من الضحايا النجاة من الموقع، حسبما نقلت «العربية».
يُذكَر أن والد الضحايا حاول دخول المنزل، لكنه وجد الباب مغلقًا من الداخل، فحاول الدخول من السطح ليجد 5 من أبنائه قد فارقوا الحياة نحرًا، وسط بركة من الدماء.
كما أكد متحدث شرطة الشرقية النقيب محمد الدريهم، وجود شبهة جنائية في القضية التي وقعت بقرية الشعبة بحق أبناء (تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عامًا)، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.
وأوضح جواد الخليفة القاطن بجوار منزل الضحايا، لـ«العربية.نت»، أن الجهات الأمنية لا تزال في الموقع للبحث والتقصي عن هذه القضية المؤلمة التي أصبحت حديث المجتمع.
وأضاف: «الإشاعات التي اتهمت بعض أفراد العائلة غير واقعية، والأقاويل المنتشرة مغرضة وتؤثر نفسيًّا على أسرة الضحايا التي تمر بحالة مأساوية وحزينة».
وكشف الجار الخليفة أن الوالدين حين خروجهما من المنزل يوم الحادثة، رافقهما 5 من الأبناء، وبقي 5 آخرون، لكن الموت كان أسرع بخطف حياتهم في قضية غامضة حتى الآن.
أقرأ أيضًا:
شرطة الشرقية: شبهة جنائية في وفاة شاب و4 فتيات من أسرة واحدة بمنزلهم بقرية الشعبة
«الأخلاق وطيب العشرة» تُلقي مزيدًا من الغموض عن الجاني في جريمة الأحساء
كانت هذه تفاصيل خبر الطب الشرعي يكشف ملابسات جديدة حول «جريمة الأحساء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.