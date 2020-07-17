«هندي» يتوقَّع موعد هلال ذي الحجة.. ويوم عيد الأضحى

توقع المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، موعد بداية شهر ذي الحجة ويوم عيد الأضحى.

وقال هندي- عبر حسابه بتويتر- إن هلال الحج سيولد يوم الإثنين الموافق ٢٩ ذو القعدة الساعة 8:33 مساءً بعد غروب الشمس حسب التوقيت المحلي، مضيفًا أنه بذلك لا يحقق الهلال شروط الرؤية وتكون الرؤية مستحيلة.

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وعليه سيكون يوم الثلاثاء هو المتمم لذي القعدة، ويوم الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة، لذلك سيكون عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق ٣١ يوليو 2020م.

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