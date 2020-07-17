«هندي» يتوقَّع موعد هلال ذي الحجة.. ويوم عيد الأضحى

الفلكي: ذو القعدة يكمل 30 يومًا
توقع المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، موعد بداية شهر ذي الحجة ويوم عيد الأضحى.
وقال هندي- عبر حسابه بتويتر- إن هلال الحج سيولد يوم الإثنين الموافق ٢٩ ذو القعدة الساعة 8:33 مساءً بعد غروب الشمس حسب التوقيت المحلي، مضيفًا أنه بذلك لا يحقق الهلال شروط الرؤية وتكون الرؤية مستحيلة.
وعليه سيكون يوم الثلاثاء هو المتمم لذي القعدة، ويوم الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة، لذلك سيكون عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق ٣١ يوليو 2020م.
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