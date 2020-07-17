تنبيهات «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونجران

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إلى نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، ويستمر حتى الساعة الرابعة عصرًا.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم تضمَّن رياحًا نشطةً وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنٍّ لمدى الرؤية.

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وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع، تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

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