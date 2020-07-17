بـ5 خطوات إلكترونية.. طريق الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر أبشر

تشمل بطاقة الهوية وسجل الأسرة وشهادتي الوفاة والميلاد
أوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 5 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
وأكدت منصة أبشر أن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة يمكن الإبلاغ عنها إلكترونيًا عند فقد بطاقة الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة أو شهادة الوفاة أو شهاد الميلاد.
وأضافت «أبشر» أنه يمكن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عن طريق منصتها من خلال الدخول بحساب المستخدم في أبشر ثم اختيار «خدماتي»، ثم الضغط على«خدمات» واختيار «الأحوال المدنية» ثم اختيار «الإبلاغ عن الوثائق المفقودة».
وأشارت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي إلى أنه بعد تنفيذ خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، يمكن حجز موعد لاستخراج بدل فاقد من خلال«خدمة طلب وثيقة بدل فاقد».
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