«التقاعد» تحذر من «إعلانات مشبوهة» تتعلق بأنشطة استثماریة

جددت المؤسسة العامة للتقاعد، تحذيرها من الإعلانات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بأكثر من شكل.

وقالت مؤسسة التقاعد، في تغريدة عبر حسابها في تويتر: «تذكر دائمًا أن المؤسسة العامة للتقاعد لا علاقة لها بأي نشاطات استثمارية للمتقاعدين».

وأطلقت المؤسسة العامة للتقاعد، في وقت سابق ضمن خدماتها الإلكترونية المتعددة، خدمتي «عدول عن ضم حكومي» و«عدول عن ضم تبادل المنافع»؛ وذلك ضمن جهودها في تقديم كل المعاملات والخدمات إلكترونيًّا، وتيسيرًا على عملائها وتحقيقًا لمصالحهم.

وتتيح خدمة «عدول عن ضم حكومي» للعميل حق العدول عن ضم خدماته الحكومية لمن سبق أن تمت الموافقة على طلبه، كما تتيح خدمة «عدول عن ضم تبادل المنافع» للعميل تقديم طلب العدول عن ضم خدمة سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى خدماته الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد، التي سبق أن وافقت المؤسسة على طلب ضمها.

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ويمكن الاستفادة من هاتين الخدمتين بكل سهولة من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة عبر الرابط بالضغط هنا والاطلاع على شروطهما ومتطلباتهما وخطوات تنفيذهما إلكترونيًّا.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت هاتين الخدمتين لتنضمَّا إلى حزمة الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها المؤسسة عبر بوابتها الإلكترونية التي ساهمت في إنجاز كافة خدمات العملاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة إلى زيارة أحد مراكز خدمة المؤسسة، تحقيقًا لاستراتيجية «التقاعد» 2022 التي تهدف إلى تقديم الخدمات المميزة للمشتركين المتقاعدين والمستفيدين.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أعلنت، في وقت سابق، أن معاشات التقاعد لشهر يونيو الماضي بلغت 6 مليارات وثمانمائة مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لحوالي مليون ومائتي ألف متقاعد ومستفيد.

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