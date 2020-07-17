لموظفي الحكومة.. طريقة الاستعلام عن الراتب والمستحقات عبر منصة اعتماد

أعلنتها وزارة المالية

أتاحت وزارة المالية للموظف الحكومي الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والمستحقات المالية من خلال منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات في منصة اعتماد. وأوضحت وزارة المالية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات للموظف الحكومي يشمل الراتب الأساسي والبدلات والحسميات والمستحقات الأخرى. ويمكن للموظف الحكومي استعراض بيان الراتب والمستحقات المالية إلكترونيًّا عبر منصة اعتماد للشهر الحالي أو الأشهر السابقة بشكل مباشر، وفقًا لوزارة المالية. Advertisements وأكدت وزارة المالية أنها أتاحت منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات في منصة اعتماد لتقديم خدمة وتجربة أفضل للموظف الحكومي، وتوفير تقارير مباشرة لبيانات راتبه ومستحقاته المالية. وكانت وزارة المالية أطلقت في 14 يوليو الجاري، 12 منتجًا جديدًا على منصة اعتماد، تشمل خدمات الميزانية، والمطالبات المالية، وسوق اعتماد، وخدمات التكامل، والتقارير والمؤشرات، وأوامر الإركاب، والاستعلام عن الراتب والمستحقات، والضمان البنكي، وبيانات اعتماد، وإدارة الاستقطاعات، والتمويل وبيع المستحقات، ومزاد اعتماد. اقرأ أيضًا: وزارة المالية تدشن 12 منتجًا جديدًا على منصة اعتماد

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