حساب المواطن يحدِّد موقف «تحديث البيانات» عند ضياع البطاقة البنكية

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال ضياع البطاقة البنكية واستخرج أخرى بديلة، لا يلزم تغيير أو تحديث بيانات المستفيد بالبرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج- عبر تويتر- أنه «لا يلزمك تغيير الحساب البنكي؛ حيث سيتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًا على حسابك البنكي المسجل لدينا في البوابة الإلكترونية لحساب المواطن».

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جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين، موضحًا أن بطاقته البنكية ضاعت وسيستخرج أخرى بديلة، فهل يلزمه تحديث البيانات بحسابه أم لا؟

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