بالفيديو.. مواطن يحتفظ بقطعة أثرية 31 عامًا.. وزير الثقافة يشكره

تم ضمها إلى سجل الآثار الوطنية
حافظ المواطن سالم العوفي، ابن قرية الفريش الواقعة غرب المدينة المنورة، على قطعة أثرية لأكثر من 31 عامًا، قبل أن يقوم بإهدائها لوزارة الثقافة لتنضم إلى سجل الآثار الوطنية، وهو الأمر الذي أرسل، على إثره الوزير الأمير بدر بن فرحان، خطاب شكر له.
وقال العوفي في مداخلة مع برنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية» إن قرية الفريش تقع على طريق القوافل قديمًا ما بين المدينة ومكة، أو ما يسمى بطريق الأنبياء، وأوضح أنه وجد القطعة الأثرية بالقرب من منزله بقريته الفريش، عام 1410 هـ، وكان عمره وقتها عشر سنوات، وكانت تحمل نقوشًا.
وأشار إلى أن القطعة عبارة عن «ميل حجري» كان يستخدم لتحديد المسافات، مكتوب عليه «11 ميلا»، وعبّر عن سعادته بتفاعل وزير الثقافة، وإرساله خطاب شكر له، على تسليمه القطعة الأثرية.
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